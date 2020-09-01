Durdu Özbolat kimdir? Durdu Özbolat kızı kimdir? Durdu Özbolat nerelidir? Durdu Özbolat mesleği nedir?

Türk siyasetçi Durdu Özbolat,20'nin üzerinde şirketi olan Özbolat Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Peki, Durdu Özbolat hangi okullar agitti? Durdu Özbolat evli mi? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde.

DURDU ÖZBOLAT KİMDİR?

Lise mezunudur. Çankaya Belediyesi çalışanlığı, Çankaya Belediye Meclis Üyeliği, Serbest Ticaret, Ankara Özel İlkem Koleji Kuruculuğu, Özbolat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bilsev Vakfı Üyeliği, İlkem Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, TBMM XXIII.ve XXIV. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapmıştır.

DURDU ÖZBOLAT EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babasıdır. Kanal Sokak ve Bağımsız Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Yurt Gazetesi'nin sahibidir.