Dünyanın en büyük kurbağası olan Titicaca Gölü kurbağası için seferber oldular!

Beş bilim enstitüsü, kirlilik ve aşırı avlanma nedeniyle yok olmak üzere olan Titicaca Gölü kurbağasını (Telmatobius culeus) kurtarmak için güçlerini birleştirdi ve bir proje üzerinde çalışmaya karar verdi.

Bolivya ve Peru sınırındaki Titicaca Gölü'nde yaşayan bu canlı, bölgedeki halklar tarafından geleneksel ilaçlar için de kullanılıyor.

KİTLESEL ÖLÜMLER GERÇEKLEŞTİ



2016 yılında gölde binlerce ölü kurbağa bulundu. Kitlesel ölüme tarım ve plastik kirliliğinin yol açtığı düşünülüyor.

Kurbağalar afrodizyak etkisi olduğu inancıyla yakalanıyor. Bazı marketlerde, içeceklere karıştırılmış hali "kurbağa suyu" adıyla satılıyor, bedenleri tılsım amacıyla kullanılıyor, derileri küçük çantalara dönüştürülüyor, bacakları da kızartılıyor.

Nesil koruma çalışmasına katılacak kurumlar arasında Bolivya Bilim Müzesi, Bolivya Doğal Tarih Müzesi, Peru Cayetano Heredia Üniversitesi, Ekvador Pontifical Katolik Üniversitesi, ABD Denver Hayvanat Bahçesi ve NaturalWay adlı sivil toplum kuruluşu yer alıyor.

Peru ve Bolivya hükümetlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da projeyi destekliyor.

TİTİTCACA GÖLÜ KURBAĞASI ÖZELLİKLERİ NELER?

Titicaca Gölü ve çevresindeki lagünlerde yaşayan kurbağaya, etrafında gevşek ve torba benzeri bir deri bulunması nedeniyle "testis kurbağası" da deniyor.

Bilim insanları bu bol deri sayesinde, deniz seviyesinden 3 bin 800 metre yukarıda yaşayan kurbağanın, sudan daha fazla oksijen alabildiğini düşünüyor. Kurbağa suda 100 metre derinliğe kadar da inebiliyor.

TİTİCACA GÖLÜ NEREDE?

Bolivya sınırına yakın olan Titicaca gölü, Peru sınırları içerisinde yer alır. Batı kıyısı Peru'ya, doğu kıyısı ise Bolivya'ya aittir.

8.288 kilometrekare alana sahip olan göl And Dağları'nın Altiplano adı verilen platosunda, Peru ve Bolivya arasında yer alır. Ticari gemilerin çalıştığı, yüksek rakımlı bir göldür.