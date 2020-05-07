Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor

Efsane boksörler arasında yer alan Mike Tyson, son dönemde yasal yollardan yapılan kenevir yetiştiriciliği ve ticareti ile oldukça başarılı bir iş adamı profiline büründü. Tyson, şu anda yaptığı kenevir ticareti ile ayda yaklaşık 500 bin pound kazanıyor.

Ünlü boksörün şirketi, insanların keneviri ilaç formunda kullanabileceği ürünler üretiyor. Bu ilaçlar da sağlık sektörünün önemli bir ayağını oluşturuyor.

"EVERTON'UN MAVİ RENGİNİ SEVİYORUM"

Mike Tyson, Yunan girişimci Alki David ile büyük bir ortaklık yürütüyor. David'in ürünlerini dağıtan Swissx şirketi, Everton'ın göğüs sponsoru olmak için harekete geçti. Alki David, "Everton'ın mavi rengini seviyorum, o yüzden sponsor olmak istedim!" dedi. Cenk Tosun'un kulübü henüz bu teklife yanıt vermedi.