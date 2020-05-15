Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım

Dünyada kadın sporunun en bilinen isimlerinden biri olan Rus uzun atlamacı Darya Klishina, kendisine ahlaksız teklifte bulunulduğunu itiraf etti.

Rus basınına röportaj veren dünyaca ünlü atlet, Instagram hesabı üzerinden aylık 200 bin dolar karşılığında eskortluk teklifi aldığını açıkladı.

"ESKORT OLMAM TEKLİF EDİLDİ"

Şu an Amerika'da yaşamını sürdüren 29 yaşındaki atlet, "Eskort olmam teklif edildi. ABD'de yaşayan ve tanımadığım biri teklif etti. Böyle bir şey beklemiyordum. Asla bununla ilgilenmiyorum, üzgünüm" diye cevap yazdığını dile getirdi.