Dünya solaklar günü ne zaman? Solaklar daha zeki mi? Dünya Solaklar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünyada yaklaşık 708 milyon kişinin solak olduğu düşünülüyor veerkeklerin kadınlara göre solak olma riski fazladır. Solaklar bu günü ayrıcalıklı olarak kutluyor. Peki, solaklar daha zeki mi? Solaklar günü nasıl kutlanır? Dünya Solaklar Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA SOLAKLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 13 Ağustos tarihinde kutlanan ve sol elini kullananların benzersizliğini ortaya koymak için kutlanır. Solaklar da bu günde kendilerini 'solak olduğu için' daha'ayrıcalıklı' görüyor. Hatta tarihteki önemli kişiliklere bakarak kendilerine solaklığın tanrı tarafından sunulmuş bir 'süper güç'olduğuna bile inanıyor... Gerçekten de solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10'luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor...

DÜNYA SOLAKLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gün, 1976'da Lefthanders International, Inc.'in kurucusu Dean R. Campbell tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra solakların daha becerikli ve zeki olduğu düşünülmeye başlandı. 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü olarak kutlanamya başlandı.