Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu

Denizli'de av malzemeleri satan bir esnaf, dükkanının önündeki rafa koyduğu gıda ve temizlik ürünleri ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Yardımsever esnaf rafın üzerine, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun" yazılı not yerleştirdi.

08.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:49

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki dükkanında av malzemeleri satan Murat Saydam, ramazan ayı dolayısıyla yardım etmek istediği ihtiyaç sahipleri için dükkanının önüne dört bölmeden oluşan bir raf koydu.

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Marketten aldığı gıda ve temizlik ürünlerini yerleştirdiği rafın üzerine ise 'İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun' yazılı not yerleştirdi.

DİĞER ESNAFLAR DA DESTEK VERDİ

Saydam'ın kampanyasına çevredeki esnaf da destek verdi. Esnafın topladığı parayla alınan gıda ürünleri de rafa koyuluyor. İhtiyacı olan da gelip, alıyor.

"ESNAF KATKI SAĞLIYOR, RAFLARIMIZ BOŞ KALMIYOR"

Her sabah markete gidip, makarna, bulgur, pirinç, yağ, un, şeker ve tuz gibi ürünler alıp, raflara yerleştirdiğini anlatan Saydam, "Projemizi ramazan ayının başında başlattık. İhtiyaç sahiplerine biz, müşterilerimiz ve çevredeki esnaf katkı sağlıyor. Gıda ve temizlik maddeleri temin edip, raflara koyuyoruz. Katılımdan oldukça memnunuz. Raflarımız boş kalmıyor. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu projemiz ramazan ayının sonuna kadar sürecek. İhtiyaç sahiplerini davet ediyoruz. Yardım etmek isteyenler de bize destek sağlayabilir" dedi.