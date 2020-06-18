Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu

7 sezondur Napoli forması giyen ve İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Belçikalı forvet Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

HEM MARADONA'YI HEM DE HAMSIK'İ GEÇTİ

115 gollü Maradona ve 121 gollü Marek Hamsik'i geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip olan Mertens, Napoli'nin bu sezon İtalya Kupası'nı kazanmasında da büyük rol oynadı.

PSV'den 2013 yılında Napoli'ye transfer olan 33 yaşındaki Mertens, İtalyan ekibiyle 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.