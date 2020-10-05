AÖF Dönem Öğrenci Katkı Payı nedir? Kimler Dönem Öğrenci Katkı Payı öder? Açıköğretim Dönem Öğrenci Katkı Payı neden ödeniyor, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylardan istenen Dönem Öğrenci Katkı Payı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Dönem Öğrenci Katkı Payı neden ödeniyor? Dönem Öğrenci Katkı Payı kaç TL? Dönem Öğrenci Katkı Payı nedir, ? Kimler Dönem Öğrenci Katkı Payı öder?

KAYIT YENİLEME UYARISI!

• Kayıt yenileme işlemleri 05 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Ders Seçimi(Ekle/Sil)" otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

• Ders seçimi (ekle/sil) yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmayacak ve kaydınız yenilenmeyecektir.

• Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminizde değişiklik yapmak isterseniz 05 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında "Ders Seçimi(Ekle/Sil)" otomasyonu bağlantısından işlem yapabilirsiniz.

DÖNEM ÖĞRENCİ KATKI PAYI NEDİR?

10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 10. maddesinin 3. bendine göre iki yükseköğretim programında okuyanlardan en son kaydını Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarından birisine yaptırmış ve 05 - 16 Ekim 2020 tarihlerinde 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler ₺38.50 Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını kayıt yenileme tutarları ile birlikte ödeyeceklerdir.

DÖNEM ÖĞRENCİ KATKI PAYI KAÇ TL?

Diğer yükseköğretim programından mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde, YÖKSİS'te birden fazla öğrenciliği görünenlerin₺38.50 Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce mezun olduğu/ilişik kestiği üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelleştirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin 16 Ekim 2020 tarihinden sonra yapacakları itirazlar ve iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (ön lisansta

2 yıl, lisansta 4 yıl), bu kılavuzun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2.

maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı

ödemeyecektir.