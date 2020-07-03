Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü

Çukurova'nın bereketli topraklarında dört mevsim onlarca ürünün hasadı yapılıyor. Geçen ay Adana'da 29 bin dönüm alanda ekili domatesin hasadı başladı. İlk hasat yapıldığı dönem tarlada 3 liradan satılan domatesin kilosu 60 kuruşa kadar geriledi. Yaklaşık 225 bin ton rekolte beklenen domateste fiyatların düşmesi çiftçiyi üzerken, tüketiciyi sevindiriyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte domates hasadının devam ettiğini söyledi.

"BU FİYATLARIN DAHA DA ALTINA DÜŞMEZ"

Kentte havaların hasat öncesinde serin gittiği için verimin yüksek olduğunu söyleyen Doğan, "Dönüme 6 ton ile 8 ton arasında verim alınmakta. Tarlada fiyatı geçen hafta 2 liraydı. Şu an havaların ısınması ve Aydın, Amasya, Tokat ile Manisa gibi illerde domatesin çıkmasından dolayı fiyatlarda gerileme oldu. Şu an fiyat 60 kuruş ile 80 kuruş arasında değişmekte. 2 haftaya kadar kent genelinde domates bitecektir. Çiftçimiz ilk başlarda umduğunu buldu ancak bugünlerde hasat bolluğu yaşanmakta ve fiyatlar aşağı düştü. Nakliyede de sıkıntı var şu anda. Türkiye'nin dört bir yanına şu anda Adana'dan ürün gidiyor. İnşallah bu fiyatların daha da altına düşmez. Eğer bu fiyatların altına düşerse hem çiftçi hem de tüccar zarar eder" diye konuştu.

"İHRACAT YAPILSA SIKINTI KALMAYACAKTI"

Domates ihracatının kota kısıtlaması nedeniyle durmasının da fiyatları düşürdüğünü aktaran Doğan, "Domates ilk başlarda ihraç edilince fiyatlar çok iyiydi. Ancak kota nedeniyle ihracat durunca Antalya domatesi de iç piyasaya girdi. Hem Antalya hem de Adana domatesleri iç piyasada olunca fiyatlar geçen haftadan bugüne kadar birdenbire aşağı çekildi. Yurt dışına domates ihracatı fazla olsaydı fiyatlarda sıkıntı olmayacaktı" dedi.

"DOMATESİN KİLOSU EN AZ 1 LİRA OLMALI"

Çiftçi İzzet Güven de fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Verimimiz iyiydi ama fiyatta bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Dönüme 5 ile 6 ton arasında verim aldık. Taban fiyatı 50 kuruşken en yüksek fiyat ise 80 kuruş. Bu bizim maliyetlerimizi kurtarmıyor. En azından 1 lira olması gerekiyor. Fiyatlar niye böyle bizde bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüccar Murat Aybi ise Adana'dan domates alıp İstanbul'a sattığını söyledi. Ürün kalitesinin iyi olduğunu aktaran Aybi, "Buradan 80 kuruşa yüklüyoruz ama nakliye ve işçi parası yüksek. Biz de çiftçi de zarar ediyor. Tarlada 1 lira, hallerde ise 2 lira olursa ancak kurtarır" şeklinde konuştu.