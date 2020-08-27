Domates salçası yapımı: Domates salçası nasıl yapılır?

Mevsiminde, yemekleri tatlandırmak adına kıpkırmızı domateslerden salma elde etmek mümkün. Biber salçası gibi güneşte kurutarak yapmak ve kaynatarak yapmak gibi seçenekleri bulunuyor. Domates salçası evde nasıl yapılır? Yapımı basit domates salçası tarifi.

20 kilogram domates

200 gram kaya tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı

Domateslerin yeşil sapları çıkarılır ve bir kap içine iri iri doğranır

Doğranan domateslerin üzerine kaya tuzunun yarısı ilave edilir. Kapağı kapatılarak 3-4 gün iyice domatesler eriyip, kabukları kolay ayrılır kıvama gelinceye kadar bekletilir.

Kabukları ve çekirdekleri ayırmak için domatesler geniş bir süzgeçte süzülebilir. Kabuk ve çekirdekten oluşan posa atılır.

Süzgecin altında kalan kısmın suyunu süzmek ve daha lezzetli salça hazırlamak için bu sulu domatesler, tülbentten süzülür ve tülbentte kalan koyu kısım geniş bir tepsiye yayılır.

Tepsiye eklenen domateslerin üzerine kalan tuz ve zeytinyağı ilave edilerek karıştırılır.

Bu aşamada iki yöntem kullanabilir. İlki vakit varsa güneşte kurutulur, diğeriyse fırında kurutmak.

Fırında kurutma yöntemininde 100 derecelik fırında 15-20 dakikada bir pişirerek 2 saat içinde salça hazırlanabilir.

Güneşte kurutmak için de tepsinin üzeri tülbent yardımıyla sıkı sıkı örtülür ve günde iki defa karıştırılır.

3-4 gün içinde salça hazırlanmış olacaktır. Cam kavanozlara alınır.

Püf Noktası:

Posaları süzerken ince delikli süzgeç kullanmak daha kıvamlı salça elde etmeye yardımcı olur. Kaya tuzu kullanmak, uzun pişme ve kuruma süresi olan kavanozluk hazırlıklar için en uygun tuz çeşididir. Cam kavanoz kullanmak salçanın ömrünü uzatır. Salça yapımında salçanın sulanmaması için sadece tahta kaşık kullanılmalı. Kurutma işlemi sırasında sürekli karıştırmak, salçanın üzerinde kabuk oluşmasını önler.