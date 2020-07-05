Dolunaylı İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunayın görüntüsü, megakentin güzelliğiyle birleşince görenleri mest etti. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
05.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:47
İstanbul'da beliren dolunayın görüntüsü, görenleri mest etti. Güzel manzaranın tadını çıkaranlar dolunayı fotoğraflamayı da ihmal etmedi.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
İstanbul'da akşam saatlerinde dışarıyla çıkan vatandaşlar, akşam saatlerinde belirlen dolunay manzarasının keyfini yaşadı. İstanbul manzarasıyla birleşen dolunay görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güzel manzarayı görenler telefonlarına sarılıp anı görüntülediler.
ADANA'DA DA İLGİ ÇEKTİ
Adana'da da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çekti. gözlenen dolunay adeta geceyi aydınlattı.