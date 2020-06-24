Dolar yükseliyor mu? Dolar güne nasıl başladı? 24 Haziran Çarşamba dolar son durum nedir? Dolar artıyor mu? Dolar güncel döviz oranı nedir?

Dün 6,8388-6,8605 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8513'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 6,8570'ten işlem görüyor.

Analistler, reel kesim güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde, kapasite kullanım oranının da aynı dönemde 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Yurt dışında bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR 24 HAZİRAN