Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
10.10.2020 02:57 | Güncelleme: 10.10.2020 03:03
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9320 bazında ilerleyen dolar bugün 7,9375
10 Ekim 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,9320 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9320 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
10 Ekim Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,9330 TL
Dolar alış fiyatı : 7,9310 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,3275lira seviyesinde kapattı.
10 Ekim Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,3300 TL
Euro alış fiyatı : 9,3250 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2370
şeklinde belirlendi.