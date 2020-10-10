Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

10 Ekim 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,9320 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9320 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

10 Ekim Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,9330 TL

Dolar alış fiyatı : 7,9310 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,3275lira seviyesinde kapattı.

10 Ekim Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,3300 TL

Euro alış fiyatı : 9,3250 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,2883 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,2370

şeklinde belirlendi.

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