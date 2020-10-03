Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

03 Ekim 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,7625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

03 Ekim Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,7650 TL

Dolar alış fiyatı : 7,7600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,0925 lira seviyesinde kapattı.

03 Ekim Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,0950 TL

Euro alış fiyatı : 9,0900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,9245 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,9925

şeklinde belirlendi.

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