Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

8 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 8 Ağustos 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,2975 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4925 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

8 Ağustos Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,3000 TL

Dolar alış fiyatı : 7,2950 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,5700 lira seviyesinde kapattı.

8 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,5750 TL

Euro alış fiyatı : 8,5650 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5350 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,5112 şeklinde belirlendi.

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