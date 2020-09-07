Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,45'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,83'ten, sterlin ise 9,86'dan alıcı buluyor.

07.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:51

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,4540'tan işlem görüyor.

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Geçen hafta en düşük 7,3225, en yüksek 7,4622 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,4 değer kazancıyla cuma gününü 7,4359'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 7,4570'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 8,8359'dan, sterlin/TL de 9,8612'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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