Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor

Geçen ay en düşük 6,8891, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, ağustos ayını bir önceki aya göre yüzde 5,4 değer kazancıyla 7,3505'ten tamamladı. Dolar/TL, eylül ayının ilk gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 7,3740'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8349'dan, sterlin/TL de 9,8951'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 91,9 seviyelerinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi, ağustosta yüzde 1,3 değer kazanarak yükseliş serisini üst üste 4. aya taşıdı ve 1,1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.