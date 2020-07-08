Güne düşüşle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor

Dün 6,8525 - 6,8686 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 6,8597'de tamamladı. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8590'dan işlem görüyor.

08.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:13

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8590'dan işlem görüyor.

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Dün 6,8525 - 6,8686 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 6,8597'de tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 6,8590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 7,7360'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 8,6130'dan satılıyor.

AVRO/DOLAR PARİTESİ YATAY SEYİRDE

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa yakın 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1275 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, dünya çapında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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