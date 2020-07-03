Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,70'den, sterlin ise 8,55'ten alıcı buluyor.

03.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:14

Dün 6,8432-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8499'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 6,8555'ten işlem görüyor. ,

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EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 7,7090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5560'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 97,2 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,12466 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,83 - 6,86 BANDI İZLENECEK'

Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek aylık 1,13, yıllık yüzde 12,62 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının izleneceğini dile getirdi.

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