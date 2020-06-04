Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,76'dan, sterlin ise 8,47'den alıcı buluyor.

04.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:26

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7610'dan işlem görüyor.

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Dün 6,6894-6,7682 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,7452'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 6,7660'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,26 artışla 7,7635'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4710'dan satılıyor. Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 670-6,80 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

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