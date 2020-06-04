Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,76'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,76'dan, sterlin ise 8,47'den alıcı buluyor.
04.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:26
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7610'dan işlem görüyor.
Dün 6,6894-6,7682 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,7452'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 6,7660'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,26 artışla 7,7635'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4710'dan satılıyor. Dolar endeksi, 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandırarak yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,12 seviyesinde dengelendi.