Dolar güne kritik seviyenin altında başladı

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı. Dolar, haftanın ikinci gününe düşüşle başlamasının ardından 7,2902'den işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın altında 7,2902'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 8,5652'dan satılıyor.

MERKEZ BANKASI'NDA TÜRK LİRASININ DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN HAMLE

Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesindeki imkan limitlerinin sıfırlandığını bildirdi. Merkez, bu son hamlesiyle arzını düşürerek, TL'nin değerini korumayı hedefliyor.

11 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.40 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ABD Doları

ALIŞ: 7,2824

SATIŞ: 7,2902

Euro

ALIŞ: 8,5528

SATIŞ: 8,5652