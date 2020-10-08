Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti

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08.10.2020 13:56 | Güncelleme: 08.10.2020 14:15

İki doktorun ilginç dans figürleri sergileyerek birbirlerine methiyeler düzdüğü video eleştiri yağmuruna tutuldu.

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ile Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan'ın dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti.

Prof. Şengezer paylaştığı videoda, meslektaşı Gürgan için "Bir TikTok da bizden gelsin, kadın hastalıklarının duayeni beni ziyarete gelmiş, kadınlar için projelerimizi konuştuk ve sizler için varız" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN VİDEOYU SİLDİ

Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan video için "Meslektaşlarınız Covid-19'dan ölürken oynamak size çok yakışmış, devam edin" şeklinde yorumlar yapıldı. Şengezer, gelen eleştiriler sonrası tepki çeken videoyu silmek zorunda kaldı.

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