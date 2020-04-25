Doktor Civanım oyuncuları! Doktor Civanım konusu ve fragmanı

Memduh Ün'ün yapımcılığını yürüttüğü, Safa Önal ve Memduh Ün'ün senaryosunu kaleme aldığı Doktor Civanım oyuncu kadrosunda Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ali Şen, İhsan Yüce, Bahar Öztan, Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film 1982 yılında vizyona girdi. Doktor Civanım konusu ve oyuncuları haberimizde.

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DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve yine eleştirel bir komedi filmi ile ekrana geldiği Doktor Civanım filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Rusen Aga

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe

DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Hademelik yapan Kemal'in köyünde doktor olarak bilinmesi ile işler karışır. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da Kemal aşkını da kaybeder. Güldürürken düşündüren film Doktor Civanım, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM KONUSU

Şehirde bir hastanede hademelik yapan ve bu sıra birkaç ilaç öğrenen Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir.

Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.