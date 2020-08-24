Doğum günü partisi veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde 34. yaş gününü kutlamak için parti veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Raheem Sterling de Jamaikalı sporcunun verdiği partiye katıldığı söylendi.

24.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:18

Efsane atlet Usain Bolt, geçtiğimiz günlerde 34. yaş gününü kutladı. 21 Ağustos Cuma günü bir doğum günü partisi veren Jamaikalı atlet, koronavirüs haberiyle sarsıldı.

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Jamaika'dan Nationwide90fm'in haberine göre Bolt'un bu partinin ertesi günü yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Dünyaca ünlü sprinter, koronavirüs testinin pozitif çıktığını tüm davetlilere aktardı ve kendisini karantinaya aldı.

ÜNLÜ FUTBOLCU DA PARTİDEYDİ

Bolt'un verdi doğum günü partisinin davetlileri arasında Manchester City'nin ünlü futbolcusu Raheem Sterling de bulunuyordu.

8 OLİMPİYAT ALTINI VAR

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekli olan ve bir dönem futbol da oynayan Usain Bolt'un Olimpiyat Oyunları'nda toplam 8 altın madalyası var. Deneyimli sporcu, Dünya Şampiyonları'nda ise 11altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.