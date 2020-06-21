Doğru bilene tatil hediye ediyorum diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lik yenilginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal gittiğinden sonraki teknik direktörü kim? Doğru bilenen tatil hediye ediyorum.

A) Emre Belözoğlu

B) Tahir Karapınar

C) Mehmet Aurelio

D) Volkan Demirel

"LİGİN ALT TARAFI, F.BAHÇE'Yİ YENİYOR"

Ligin alt sıralarında yer alan takımlar Fenerbahçe'ye karşı başarılı sonuçlar aldılar. Ankaragücü, Fenerbahçe'yi yendi, Konyaspor da Fenerbahçe'yi kendi, Kayserispor da ilk maçı kazandı. sondaki 3 takım da Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kasımpaşa da kazandı.

"HERKES FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"

Fikstüre bakan, Fenerbahçe ile oynayan 'Off' diyor. Düşünebiliyor musunuz Fenerbahçe bu halde. Beşiktaş geçen hafta yenildi ama ikinci yarı 10 pozisyona girdi, gitti bu hafta da 5 attı.

"LİDERSİZ ŞİRKET OLMAZ"

Fenerbahçeli futbolcular oynamaya çalışıyor ama oynayamıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Lidersiz ne takım olur ne de herhangi bir şirket olur.

"CEP TELEFONLARI DURMUYOR"

Geçen hafta cep telefonu satışlarında patlama oldu, 5 kişi birbirine telefon açıyordu. Bu bırakın Fenerbahçe'yi, hiçbir kulüpte yaşanmaması gereken olaylar.

"ALİ KOÇ'UN EN BÜYÜK HATASI"

Emre Belözoğlu kulübede 120 dakikada 3 kart gördü. Bir tarafta Ali Koç, bir tarafta Emre Belözoğlu, bir tarafta Tahir Karapınar... Fenerbahçe'nin aylardır teknik direktörü yok. Kulübeyi ve takımı lidersiz bırakamazsınız. Ali Koç'un en büyük hatası bu oldu, böyle bir şey olamaz.

"İSMAİL KARTAL OLMAZ MIYDI?"

Emre Belözoğlu kendine de kötülük yapıyor. Hem teknik direktörlüğü hem de sportif direktörlüğü için kötü yapıyor. Atıyorum; İsmail Kartal olamaz mıydı? Şu an aklıma geldi. İsmail Kartal değil, onun gibi camiadaki arkadaşlarımız var, hepimiz geliriz. Orası çocuk bahçesi değil, hatır için illa eski futbolcu da getirilmez.

"HOCASIZ OLAMAZ"

Mart'tan beri Fenerbahçe teknik direktörsüz devam ediyor. Bu Tahir hocaya saygısızlık değil, altyapı için geldiğini biliyor. Ancak artık doğru işler yapılması lazım. Fenerbahçe Futbol Takımı tarihi rekorunu kırıyor, şampiyonluksuz geçen 6 yıl oldu.

"EĞER EROL BULUT YENİ İSİM İSE AÇIKLAMAMAK YANLIŞ"

Yeni teknik direktör eğer Erol Bulut ise ve bu yüzden lig bitmeden açıklamıyorlarsa bu çok yanlıştır. Fenerbahçelilerin içi çok acıyor. Lig bitene kadar 35 gün var. Kimi alacaksanız alın, kimi gönderecekseniz gönderin. Fenerbahçe tarihi sezonlar yaşıyor.

"ALİ KOÇ HATALAR YAPIYOR"

Belki de Türkiye'de en çok kredisi olan başkan Ali Koç'tur. İyi bir Fenerbahçelidir ama üst üste hatalar yapıyor. Fenerbahçe ya da bir başka kulüpte, bu kadar kredisi olan bir başkanın artık bu hamlesini doğru yapması lazım.