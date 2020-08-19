Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon tanıtımı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir, gerçek bir hikayeden uyarlandı ve TV8 ekranlarında izleyenle buluştu. Sezon finali yapna dizi, uzun bir aradan sonra Eylül'de yeniden sevenleriyle buluşacak. Demet Özdemir veİbrahim Çelikkol'un başrolde bulunduğu Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizi temmuz ayı başında 12 bölüm ile sezon finali yapmıştı. Çekimlerine ağustos ayında başlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi eylül ayında ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ancak yayın tarihine ilişkin net bir tarih verilmedi. Diğer yandan dizinin 2. sezon tanıtımı da sevneleriyle paylaşıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi'yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder.

Ancak Benal'in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan'ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin'in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

GErçek bir hikayeden TV'ye uayrlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosunda; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir, Zuhal Gencer Erkaya, Senan Kara, Engin Hepileri, Sinan Demirer, Nail Kırmızıgül, Zeynep Kumral gibi isimler yer alıyor.