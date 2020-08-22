Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Van 1. Olağan Kongresi'nde Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasında emeği geçenleri tebrik eden Davutoğlu, çalışmaları yakından takip edeceklerini söyledi.

"YAPILMASI GEREKEN, ÇALIŞMALARI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMAK"

"Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum" diyen Davutoğlu "Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak ve gereken adımları atmaktır" ifadelerini kullandı.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan gereken adımları yapıcı bir muhalefet anlayışı içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Davutoğlu, "Gölge kabinemiz olan Politika İzleme Kurullarımızın ilgili birimleri başta Enerji Politikaları izleme Kurulu olmak üzere gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu.