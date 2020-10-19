Diyet tatlıları nelerdir? Başlıca diyet tatlıları nasıl yapılır? Yulaflı Meyveli Bar, Diyet Kurabiye, Şekersiz Browni tarifleri…

Diyet tatlıları denilince akla en sevilen lezzetlerin arasında Yulaflı Meyveli Bar, Diyet kurabiye, Şekersiz Browni ilk sırada yer alıyor. Bu tatlılar hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen diyet tatlıları arasında yer almaktadır. İşte Yulaflı Meyveli Bar, Diyet kurabiye, Şekersiz Browni nasıl yapılır?Malzemeleri nedir? Püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

YULAFLI MEYVELİ BAR(YAĞSIZ, ŞEKERSİZ, UNSUZ) MALZEMLERİ

• 3 su bardağı yulaf ezmesi

• 1 adet yumurta

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 yemek kaşığı pekmez

• 1 adet küçük elma (1 küçük muz veya bir küçük kase çilek te kullanabilirsiniz )

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 2 yemek kaşığı hindistan cevizi

• 1 avuç badem

• 1 avuç fındık

• 1 avuç kaju ( ceviz veya yer fıstığı da olur)

• 1 avuç yaban mersini

• 1 avuç kuru üzüm

• 1 avuç kuru kayısı

• Kuru meyve çeşitlerini arzunuza göre arttırabilirsiniz

YULAFLI MEYVELİ BAR TARİFİ

1. 3 su bardağı yulaf ezmesini robottan hafif iri kalacak şekilde çekiyoruz.

2. Kuru meyveleri minik küpler halinde doğruyoruz.

3. Kuru yemişleri de robotta hafif diri kalacak şekilde parçalıyoruz. Arzu eden yemişleri bıçakla da doğrayabilir.

4. Elmayı rendeleyip suyunu sıkıyoruz.

5. Sonra bütün malzemeleri iyice karıştırıyoruz.

6. Elma yerine muz kullanmak isteyenler muzu çatalla iyice ezerek ilave edebilirler.

7. Çilek kullanmak isteyenler de minik minik küpler halinde doğrayıp ilave edebilirler.

8. Hazır olan harcı yağlı kağıt serili küçük boy dikdörtgen borcama ya da o boyuta yakın bir fırın kabına döküyoruz.

9. Üzerini kaşıkla bastırarak sıkıştırıyor ve düzleştiriyoruz.

10. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. 12 dakikadan sonra sık sık kontrol edin ki üzeri fazla kavrulup yanmasın. Benim barlarım 15 dakikada pişti. O yüzden kontrollü olmakta fayda var.

11. Fırından çıktıktan sonra en az 1 saat dinlendiriyoruz. Sonra arzu ettiğimiz boyutta barlar kesip hazır ediyoruz.

DİYET KURABİYE MALZEMELERİ

• 10 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

• Yarım paket kabartma tozu

• 1 adet elma

• 1 silme çay kaşığı tarçın

• Yarım çay bardağı pekmez

DİYET KURABİYEYAPILIŞI

1. İlk olarak kabın içerisine elmamızı rendeliyoruz.

2. Ardından yulafı, cevizi, kabartma tozunu, pekmezi ve tarçını ekleyip karıştırıyoruz. Kıvamı normal hamurdan daha sıvı olması gerekiyor.

3. Yağlanmış fırın tepsimize kaşık yardımıyla top şeklinde koyuyoruz.

4. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz.

5. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar üzerini örtüp beklersek kurabiyelerimiz içini daha iyi alacaktır.

ŞEKERSİZ BROWNİ MALZEMELERİ

• 3 yumurta

• 3 adet muz

• 8 yemek kaşığı hindistan cevizi

• 4 yemek kaşığı kakao

• 1 çay kaşığı karbonat

• 2 yemek kaşığı bal

ŞEKERSİZ BROWNİ YAPILIŞI

1. Muzlarımızı bir kaba rendeleyelim.

2. Yumurtayla iyice köpürene kadar mikserle çırpalım.

3. Geri kalan malzemelerin hepsini de ilave edip, biraz daha karıştıralım.

4. Küçük dörtgen borcama dökelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişirelim.