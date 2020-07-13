Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Periodontal hastalıklar ya da diş eti hastalığı olarak isimlendirilen hastalıklar, diş eti ve dişleri destekleyen çevre dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Yumuşak ve sert dokuda (diş eti ve kemik) çeşitli derecelerde kayba neden olan bir enfeksiyondur. Tedavi edilmez ise ya da tedavi sonrasındaki süreç doğru bir şekilde doktorun önerilerine göre yürütülmez ise dişlerin etrafındaki kemik dokusu zamanla kaybedilir. Dişlerin etrafındaki kemik dokusunun kaybı, dişlerin sallanmasına ve hatta çok geç kalınır ise dişlerin kaybına neden olabilir. Bu kemik dokusunun kaybı süreci genellikle çok ağır seyreder. Yani 1-2 haftada ya da 1 ayda hızlıca alveolar kemik eriyerek dişler sallanmaya başlamaz. Bu süreç eğer müdahale edilmez ise genellikle yıllar içerisinde olmaktadır. Ve ağır ağır ilerlediği için genellikle bireyler tarafından fark edilmesi geç olmaktadır.

Kemik kaybına neden olan en önemli faktör ise diş taşıdır. Dişlerin çevresinde yeterli oranda temizlenmeden kalan besin artıkları öncelikle plak olarak birikirken zamanla diş taşına dönerler. Diş taşı yüzeyinde ve içinde organize olan çeşitli bakterilerin oluşturduğu koloniler iltihabi süreci başlatırlar. Bu iltihabi süreç önce diş etinde çeşitli belirtiler verirken kişiden kişiye değişen bir zamandan sonra dişin çevresindeki kemik dokusuna da ulaşır. Ve kemik kaybı başlatır.

Bu nedenlerle Periodontal hastalıklar genellikle ağız hijyeninin yeterli olması ile önlenebilmektedirler.

DİŞ ETİ HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Periodontal tedavi başladığı ilk seans hatta bazen tedavi başlamadan önce bireylere doğru bir ağız bakımı alışkanlığı hakkında bazı bilgiler verilmelidir. Çünkü periodontal tedaviden alınacak fayda yeterli ağız hijyeni ile mümkün olmaktadır.

AĞIZ HİJYENİ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?

Periodontal tedavide ilk amaç dişlerin etrafında birikmiş olan diş taşı ve bakterilerin uzaklaştırılmasıdır. Dişlere ve çevrelerindeki dokulara ait olmayan bu artıkların uzaklaştırılmasından sonra bireyin diş eti doktorunun (periodontolog) önerdiği şekilde ağız hijyenini yeterli oradan sağlaması gerekmektedir. Yeterli ağız hijyeni sağlanmaz ise yapılan tedavi ile sağlanacak iyileşme çok fazla olmayacaktır.

Doğru ağız hijyeni için günde en az iki kere diş fırçalamak ve yatmadan önce diş fırçaladıktan sonra ara yüz temizliği yapılması gerekmektedir.

Bu süreç periodontoloji uzmanı tarafından planlanarak gösterilmeli ve takip edilmelidir. Çünkü diş dizilimi, ağızdaki implant, köprü protezi, çapraşıklık vb durumlara göre doğru diş fırçasının ve ara yüz bakım ürününün seçimi, tekniğin öğretilmesi ve kontrolü deneyimli bir doktor tarafından yapılması önemlidir.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA NASIL OLMALI? DİŞLERİMİZİ NASIL FIRÇALAMALIYIZ?

https://youtu.be/ZZ0y484nocg

Diş eti doktoru Dr. Çağdaş Çağlar Laçin doğru diş fırçalamayı anlatıyor.

DİŞ ETİ TEDAVİSİ AŞAMALARI

Periodontal tedavi, çeşitli aşamaları olan bir tedavidir. Birinci aşamada yeterli iyileşme olmayan durumlarda ikinci ve üçüncü aşamalara geçmek gerekebilmektedir.

Birinci aşamada diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi (küretaj da denilmektedir) işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler ile diş yüzeylerindeki ve diş etinin altındaki diş taşı, nekrotik sement dokusu gibi bu alana ait olmayan yapılar uzaklaştırılır. Bu işlemlerin bir kısmı ultrasonik aletler ile yapılırken bir kısmı ise el aletleri ile tek tek her dişin tüm yüzeylerinde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar, tek seansta tamamlanabildiği gibi 5-6 seansa da bölünebilmektedir. Kaç seans olacağı ve tedavinin süreci periodontolog tarafından belirlenir.

Birinci aşama tamamlandıktan ve iyileşme için doktorun uygun gördüğü süre (en az 1 aydır) beklendikten sonra kontrol randevusunda ağız tekrar değerlendirilir. İyileşmeyen bölgeler var ise sebepler saptanır ve bu sebeplere göre ikinci aşamada nasıl bir yol izlemek gerektiğine karar verilir. Eğer ağız hijyeni iyi ve yapılan birinci aşamadaki tedaviyi tekrarlamaya gerek olmadığı saptanır ise ikinci aşama olan periodontal cerrahi işlemler açısından durum değerlendirilir. Yeterli oranda iyileşmeyen bölgeler, flap operasyonları ile elimine edilirler. Bazı durumlarda kaybedilen diş eti ve kemik dokusunu yeniden kazanmak için de çeşitli diş eti grefti ve kemik grefti operasyonları da yapılabilmektedir.

Periodontal tedavide ilaç reçete edilmesi, sıklıkla başvurduğumuz bir yöntem değildir. Bazı antimikrobiyal ağız gargaraları tedavilerin gerekli görülen aşamalarında reçete edilebilirken oral antibiyotikler genellikle akut bazı periodontal enfeksiyon varlığında tercih edilebilmektedir. Ancak doktor tarafından reçete edilmedikçe kullanılmamaları gerekmektedir.

Periodontal tedavinin ilgili aşaması tamamlandıktan sonra verilen kontrol randevularına mümkün olduğunca sadık kalmak önemlidir. Eğer kontrol randevusunda değişiklikler olacaksa çok uzun süreli ertelemeler olmaması(3 haftayı geçmemek iyi olabilir), yapılan diş eti tedavisi sonuçlarını diş eti uzmanının anlaması için önemlidir.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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