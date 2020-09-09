Dini Sözler 2020 : Dini güzel sözler, Resimli dini sözler, Dini anlamlı sözler, En iyi dini sözler

Dini sözler insanların maneviyatını zenginleştiriyor. Dini sözleri okuyarak huzur bulabilir, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza dini sözler yollayarak onların dini alanda bilinçlenmesini ve huzur dolu olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlere en güzel dini sözleri, en iyi dini sözleri, etkileyici dini sözleri paylaşalım.

DİNİ SÖZLER 2020

- Sabırsız iman, başsız insana benzer. (Efendi Hazretleri Mahmud Ustaosmanoğlu)



- Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!

- Belki de ezan dünyayı Ez Rabb'ini an demekti.

- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

- Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

- Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

- Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

- Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

- Neden ümitsizliğe düşeyim... Her daim umutları yaratan rabbim varken.

- Hüküm ancak Allah'a (c.c.) aittir.

- Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür.

- De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).""Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." (İhlas Suresi diyanet meali)

- Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.

Dini sözler

- Başkalarının lafları seni üzmesin; çünkü güç ve kuvvet sadece Allah'ındır.

- Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. (Hz. Ali (r.a))

- Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

- Kim Allah'tan korkarsa Allah na bir çıkış yolu ihsan eder.

- Allah'ım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni kullarının eline bırakma.

- Veren de o alan da o, nedir senden gidecek? Telaşını gören de, can senin zannedecek. (Necip Fazıl Kısakürek)

- Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor. (Hz. Mevlana)

- Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar ama unutma ki rengârenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. (Hz. Mevlana)

- Ya Rabbi! İmtihanımızı imanımızdan, büyük eyleme...

- Ahvali dertli olanın dermanı Allah'tır! Dermanı Allah olanın derdi mi vardır.

- Sizin en hayırlınız kuranı öğrenen ve öğretendir. (Hz. Muhammed (S.A.V.))

- Seni namaza götürmeyen İman, Cennete nasıl götürsün?

- Takva! Dikenlerden korunma hassasiyetiyle dikenli bir yolda yürümektir.

- Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

- Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

En güzel dini sözler

- Allahtan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. (Hz. Mevlana)

- Hayat bunca şeye rağmen devam ediyor ama biz ise hayatın anlamını bilmeyiz bizi yaratana kulluk etmiyoruz Allah bizi affetsin amin...



- Sevdiğini Allah'a emanet et, sevmediğini Allah'a havale et...

- Biz; ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. (Necip Fazıl Kısakürek)

- "Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak!" (Hz. Ömer r.a.)

- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resulallah.

- Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan... (Hz. Mevlana)

EN GÜZEL DİNİ SÖZLER

- Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur. (Hz. Muhammed (S.A.V.) )

- Ölüm geldiğine mal da gider mülk de gider, eş gider dost gider ama iman kabre bizimle beraber girer...

- İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. (Hz. Mevlana)

- Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. (Hz. Ali)

- Sevgilinin değeri onu sevenin sevgisi ile ölçülür.

- Kur'an ile insan, ikiz kardeştir. (Hz. Muhammed (S.A.V.) )

- Yeni ilaç bulduk, diyor tabipler, lokman gibi, devâ bilse, ne fayda. Son nefeste söylemezse, bu diller, bülbül gibi dilin olsa, ne fayda?

- Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.

- Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. Hz. Muhammet (S.A.V.)

- Kur'an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır. (Halil b. Ma'dan)

- Yürekte selası okunanın dilde duası olmaz.

- Allah'tan (c.c.) gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. (Hz. Mevlana)

- Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. (Hz. Muhammed (S.A.V.) )

- Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. (Hz. Ali)

- Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. (Hz. Muhammed S.A.V.)

- Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman'a naz mı edeceğiz. (Musab Bin Umeyr)

- Duyduğu her şeyi söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

- Söylenen söz kalmaz muallakta, ya sağa yazılır ya sola...

- Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

- Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

- Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

- Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı...

- Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali)

- Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali)

- Allah dedi ki hiç korkmayın. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. (Taha Suresi)

- Bir DUA'mız var bir de duyanımız... Gerisi çok da mühim değil!

- İb?detin en kıymetlisi, nefse uymaktır.

- İslamiyet, sevgi, güler yüz, t?tlı söz, dürüstlük ve iyilik dinidir.

- Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. (Yunus Emre)

- İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. (Hz. Ali)

RESİMLİ DİNİ SÖZLER

- Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Hak kuldan intikam kul ile alır, dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır...

- Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.

- Duam belli duyan belli. Gerisi takdiri ilahi.

Anlamlı dini sözler

- Mazlumların dünyasında kıyamet koparken zalimlerin yastığına rahatlık verme Allah'ım.

- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resulallah...

- Ey toprak rabbim benden razı olana dek bana sarılma...

- İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

En iyi dini İslami sözler

- Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumsuz şeyleri kaçırır.

- Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.

- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

- "Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa." (İmâm-ı Gazalî)

- Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Hz. Mevlana)

- Bazen bir çıkış yolu bulamaz dolanır durursun, sen Allah'a yönel yol seni bulsun.

- Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

- Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

- Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.

- Kurdun elinden çobanlık gelmez. (Sadi)

- Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali )

DİNİ ANLAMLI SÖZLER

- Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.

- Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. (Hz. Mevlana)

- Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. (Hz. Ömer)

- Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

- İbadet bir kuş olsaydı, şüphesiz onun kanatları namaz ve oruç olurdu...

- Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.

- Milyarın olsa da, rızkını yersin, ecel şerbetini bir gün içersin! Yalın ayak, başın açık gidersin, dünya dolu, malın olsa, ne fayda!

- Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır

- Şu koca dünyada bir ufak noktasın uyan!!! Ey insanoğlu! Varlık ile yokluk arasında bir muâmmasın !!!

- Temiz ve helâl ye de ister sabaha kadar ibâdet et, ister uyu!

- Ölüm son nokta değil, üç noktadır...

- Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

- İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür...

- Cehennem, uzaktan gösterilince, ateşin, mahşer yerine sürünce, sırat köprüsüne, halk yürüyünce, aslan gibi gücün olsa, ne fayda?

- İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.

- Bizler açlıktan karnına taş bağlayan Peygamberin, doymak bilmeyen ümmetiyiz. (Necip Fazıl Kısakürek)

- Her şeyin azı kafi, İslam'ın azı kafi değildir. (Efendi Hazretleri Mahmud Ustaosmanoğlu)

- Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni...

- Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

- Yıllardır kendimi, güyâ tanırdım;sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı, en büyük düşman sanırdım; ondan da beteri.. Nefsimmiş meğer

- Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır.

- Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder...

- Kalbin arzuları içten, nefsin arzuları dıştan gelir...