Dinamo Zagreb - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Dinamo Zagreb - Feyenoord arasındaki maçtır. Peki Dinamo Zagreb - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

DİNAMO ZAGREB - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dinamo Zagreb - Feyenoord UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO ZAGREB - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Feyenoord maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

DİNAMO ZAGREB - FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Maksimir Stadyumu, Zagreb'da oynanacak.