Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü

Yeni tip koronovirüs salgınına yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen (30), yaşamını yitirdi.

"MAALESEF KORONAVİRÜSE YENİLDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Dilek Hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞUM İZNİNE AYRILMIŞTI

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dilek hemşire, Kovid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve evde tüm hazırlıklarını tamamlayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırılmıştı.

AKCİĞERLERİ İFLAS ETTİ

Nefes darlığı da yaşadığı için hastanede tedavi altına alınan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Dilek hemşire, doktorların gözetiminde oğlunu sadece uzaktan birkaç saniye görebildi. Eşi ve kardeşleri ise telefon ile görüntülü olarak görüştü. Daha sonra durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı.