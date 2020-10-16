Dilek duası nedir? Arapça okunuşu nasıldır? Türkçe meali nedir? Dilek duasının fazileti nedir?

İnsan, yapmak istediği veya erişmeye çalıştığı bir şey için dilek duası okuyabilmektedir. Çok etkili ve kabul olan dilek duasını nedir? Ne anlama gelir?

DİLEK DUASI NEDİR? NE ZAMAN OKUNUR?

Allah, yarattığı kullarına, kendisinden devamlı istemelerini emretmiştir. Allah'ın böyle emir vermesinin nedeni, insanların aciz olması ve bazı şeylere erişmekte sorunlar yaşamasıdır. Dilek duası, Allah'ın hikmetine sığınarak bir şeye erişebilmek için okunur.

Bu duayı okuyanların, istekleri Allah tarafından kabul edilir. Ancak duayı saf bir gönül kalbiyle okumak doğru olacaktır. İmkanınız varsa duayı okumadan önce abdest almalısınız. Daha sonrasında, 3 kez besmele çekip, Fatiha okumaya başlamalısınız. Duayı okuyabilirsiniz.

DİLEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

'Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.'

DİLEK DUASI TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

'Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden hiçbir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım.'

Çok kabul olan bu dilek duasının Türkçesi bu şekildedir. Dua Türkçe olarak okunabilir. İstenirse Türkçe ve Arapça birlikte okunabilir.

DİLEK DUASININ FAZİLETİ NEDİR?

Allah, kullarım benden istesinler diye buyuruyor. Allah'tan istemek, ona yalvarmak ayıp değildir. Gerçek, samimi Müslüman herkesin ortasında namaz kılarken bile, Allah'la konuştuğunun farkında olandır. Ağlayandır, heveslenir.

Ancak ondan ister. Allah'tan istenen safi dileklerin hiçbiri geri çevrilmez. Aslında tüm dualar dilektir. Kimisi şifa bekler, kimisi ihsan. Allah der ki isteyince, kendin gibi ister. Kul olduğunun farkında ol. Büyüklenme, tasalanma. Sen acizsin ki bunu anlayamazsın. Dilek duasının hikmetlerini şöyle sıralayalım.

- Kişinin ne muradı varsa, yakın zamanda bunun gerçekleşmesine, Allah'ın inayetiyle vesile olur.

- Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, temiz kalple yapılması, kişinin istediğine muvaffak olmasına yardımcı olur.

- Hastalığın iyileştirilmesi, kısmetin açılması, işlerin yoluna girmesi için yapıldığında, tüm bunların insanın istediği şekilde yoluna girdiği söylenir.

- Dilek duasının en önemli fazileti, kul olunduğunun farkına varılmasıdır. İsteyen kişinin, istediğinin ne kadar büyük olduğunu kabul etmesi ve ona yalvarmasıdır.

DİLEKLER NASIL KABUL OLUR?

İslam'ın önemli alimleri, insanların kendilerini devamlı çalışmaya sevk etmişlerdir. Eğer hayırlı bir kısmet aranıyorsa bunun için kişinin kendi üzerine düşeni yapması gerekir. Makul bir mülk bekleniyorsa, bunun için tüm çabaların verilmiş olması gerektir.

Ancak bunlar yapıldıktan sonra, istenilen sonuca dilek duası ile varılabilir. Lakin, kişi hiçbir şey yapmadan istediği kadar dilesin, hiçbir dileğinin kabul görülmeyeceğini Hazreti peygamber ifade etmiştir.

Bu yüzden duanın kabul görmesi için üzerimize düşeni yapmış olmamız, daha sonra beklentiler içerisinde girmemiz gerekir. Allah'ın izniyle görev yapılmışsa, kalben dua edilmişse, yakın zamanda istenilenlerin tümü gerçekleşecek ve kişinin huzurlu, mutlu, refahlı olduğu günler gelecektir.