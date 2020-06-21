Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu

Gerçek hayatta sevgili olduğu iddia edilen çiftin, trendeki sevişmeleri sosyal medyanın da konusu oldu.

AKDÜLGER, BAŞKA BİR DİZİDE DE SEVİŞME SAHNELERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akdülger'in yine aynı platformdaki 'Atiye' dizisinde Beren Saat ve Melisa Şenolsun'la sevişme sahneleriyle gündeme gelmişti.

FİLMİN KONUSU

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı "Yarına Tek Bilet" filminde Ankara'dan İzmir'e doğru gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikayesi anlatılıyor.