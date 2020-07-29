Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: TFF'nin kararı sürpriz oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezon takım sayısını 21'e çıkarmasının ardından Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi'den açıklama geldi.

Al-Hudaifi yaptığı açıklamada, "Aniden Nihat Özdemir ve Spor Bakanının kararını öğrendik, önceki toplantılarda bize kimse bunu söylemedi, bu fikirlerden bahsetmedi. 18'den 21'e çıkılması, yayıncıya sorulmayacak bir karar değil" ifadelerini kullandı.

"LİG OLUMSUZ ETKİLENİR"

Kararın kendisi için sürpriz olduğunu vurgulayan Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı, "Ligi böyle yayınlamak kolay değil. Biz kulüplerin ortağıyız, federasyonun ortağıyız. Türkiye Ligi'ni 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar benim için büyük sürpriz oldu. Ligi de olumsuz etkileyecek bu iş" dedi.