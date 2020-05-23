Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum

Belçika ekibi Clup Brugge'e kiralanan; ancak penaltı krizi sonrası kulüpte istenmeyen adam haline gelen Mbaye Diagne, İngiliz The Guardian'a konuştu.

Geçen perşembeden bu yana Senegal'de olan ve büyüdüğü Dakar'ın yakınlarında durumu iyi olmayan aileler için çalışmalar yapan Diagne, Galatasaray'dayken Newcastle, Everton ve Crystal Palace'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Buna karşın Club Bruge'le anlaştığını, ve Belçika ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Ben çok açım." diyerek sözlerine başlayan Mbaye Diagne, Dakar'dan verdiği röportajda, "Club Brugge beni transfer ettiğinde, Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var dediler. Hatta, teknik direktör Phillippe Clement, "Seni Şampiyonlar Ligi için transfer ettik. Bizi gruptan çıkar. Sahaya çık ve bu işi yap." dedi." ifadelerini kullandı.

"O AN ÇOK ATEŞLİYDİM, ATARIM DEDİM"

Kadro dışı kalmasına neden olan PSG maçındaki penaltı kriziyle ilgili olarak Diagne, "O penaltıyı atmamalıydım. Ancak, o an çok ateşliydim. Penaltıyı ben kazandırmıştım. Ben de kullanıp gol atmaya karar verdim. Adrenalim düzeyim çok yüksekti. Takımıma yardım etmek istiyordum. Sonrasında takımdan ve teknik direktörden özür diledim. Fakat, teknik direktör beni kadro dışı bıraktı." dedi.

"CLEMENT BENİ HİÇ İSTEMEDİ"

"Diagne, "Her gün Club Brugge antrenmanlarına çıktım ve elimden geleni fazlasıyla yaptım. Ancak, beni asla maç kadrosuna almadı. Benim yerime aldığı futbolculara da saygım var ama benimle aynı seviyede bile değillerdi. Ben de teknik direktörle görüştüm. Bana, "Burada kararları ben veririm, patron benim." dedi. Sonraki görüşme taleplerimi kabul etmedi. Brugge'deki son 3 ayımda bana tek bir kelime bile etmediler. Bozuk bir 'Merhaba'dan başka bir şey duyadım. Clement'in beni ilk günden beri istemediğini düşünüyorum. Kulüpteki diğer insanlar beni etkilemişti. Benim penaltıyı kullanmamı ve kaçırmamı fırsat olarak görüp beni kadro dışı bıraktı." açıklamasını yaptı.

"G.SARAY BENİ İSTİYOR MU, BİLMİYORUM. İSTERLERSE, UYGUN KULÜP BULURUM"

Gelecek sezon planlarıyla ilgili olarak da konuşan Senegalli, "Galatasaray için oynamaktan ötürü mutlu olurum. Ancak, beni kadroda görmek isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Henüz Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Bazı insanlar, Galatasaray'ın çok maaş alan oyuncuları göndermesi gerektiğini söylüyor. Kimi kast ettiklerini bilmiyorum. Galatasaray'ın beni satmaya ihtiyacı varsa, kendi stilime uygun bir kulübü hemen bulurum." dedi.

"FOREST İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Instagram'da Nottingham Forest paylaşımıyla ilgili soruya Diagne, "Onu paylaştım ama Nottingham Forest ile ilgili bir şey olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle resmi bir durum yoktu. Forest'ı kast etseydim söylerdim. Ancak, kasıtlı yaptığım bir şey değildi. Forest da benimle konuşmadı. Nottingham Forest beni istiyorsa önce Galatasaray ile görüşmeli. Şu ana kadar Galatasaray ile görüşüp görüşmediklerini de bilmiyorum." cevabını verdi.

"TREZEGUET, 'HEMEN GEL' DİYOR"

Aston Villa'da forma giyen eski takım arkadaşı Mahmoud Trezeguet ile sohbet ettiklerini belirten Diagne, "Sürekli ve düzenli olarak görüşüyoruz. Bana, 'Mbaye, bir an önce İngiltere'ye gelmelisin.' diyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"YAKALADIĞIMI ATARIM! KUDRETLİYİM"

Diagne, "Ben kudretli ve kuvvetli biriyim. Top saklarım, topsuz oyunu iyi oynarım, hava toplarında iyiyim ve yakaladığım pozisyonu atarım. Tüm bildiklerim bunlar. Galatasaray'da veya başka bir yerde... Tekrar oynamaya başladığım zaman arka arkaya goller atacağımı göreceksiniz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.