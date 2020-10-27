"OMUZUNDA TÜFEK VARDI" DEYİP TERÖRİSTİN YERİNİ POLİSE GÖSTERDİ

İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama: 2 terörist etkisiz hale getirildi (ek haber)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda önemli bir detay ortaya çıktı. 1 teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K., güvenlik güçlerine haber verdi. Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist bizim sokağımıza girdi. Omuzunda tüfek vardı. Patlama sesinden yaklaşık 10 dakika sonra buraya girdi. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Neyse ki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALKIŞLADILARİskenderun'da ilk teröristin kendisini imha etmesinin ardından kaçan ikinci teröristin de güvenlik birimleri tarafından çıkan çatışmanın ardından etkisiz hale getirilmesiyle sokaklara inen vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Güvenlik güçlerini alkışlayan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek güvenlik güçlerirne destek verdi. Çok sayıda vatanda ise evlerinin balkonlarına Türk bayrakları açtı.