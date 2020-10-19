Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan kadın, yaşamını yitirdi

Antalya Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami'nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu.

FIRTINANIN ETKİSİYE DEVRİLEN DURAĞIN ALTINDA KALDI

Yağış sırasında Kumluca- Finike kara yolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek, fırtınanın etkisiyle devrilen durağın altında kaldı. Üzerine devrilen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan Gülseren Çiçek, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlçede hava şartları normale dönerken, ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.

10 DAKİKADA BİTTİ HER ŞEY

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zarara neden olan yağış, dolu ve fırtınanın saat 14.00 sıralarında bir anda havanın kararmasıyla başladığını söyledi. Kökce, "Bir anda çok ciddi bir şekilde rüzgarla, fırtına ile birlikte, çok ağır bir şekilde dolu ile seralarımız zarar gördü. Doludan dolayı zarar gördü. Gördüğünüz gibi domateslerimiz yerle bir oldu. Camilerin minaresini uçurdu. Çatıları uçurdu. Büyük, dev ağaçları söktü aldı. 10 dakikada bitti her şey" dedi.

"BENİ 15 METRE YUVARLADI"

Yağışa dışarıda yakalananlardan Erol Duran (62) da "Hava karardı. Arabayı zor park ettim. Kuvvetli geldi. Kapalı havaydı. Fırtına, yağmur dolu hepsi bir anda geldi. Beni 15 metre yuvarladı. 15 metre sürükledi. Bir yerim kalmadı. Ondan sonra patladı gitti hiçbir şey kalmadı. Burası 20 dönüm. Bir tane demiri kalmadı" diye konuştu.

YAĞIŞ KAŞ İLÇESİNDE DE ETKİLİ OLDU

Kumluca'da etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına Kaş ilçesinde de görüldü. Öğle saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren yağış sırasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklar suyla dolarken, bazı noktalardaki meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle hasadı beklenen narlar ve üzümlerde büyük çapta zararın meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

FİNİKE'DE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Yağışın etkisini gösterdiği Finike ilçesinde de bazı noktalarda zarar meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde ilk belirlemeler göre cam ve plastik seralar zarar gördü. Sahilkent mahallesinde 1 ağaç devrilirken, toptancı halinde de sebze kasaları yollara savruldu. Fırtınada bazı evlerin de çatıları zarar gördü.