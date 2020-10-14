DGS ek tercih ne zaman 2020? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2020-DGS merkezi yerleştirme sonucunda bir yükdeköğretim programına yerleşen adaylar, DGS ek yerleştirme işleminde başvuruda bulunamayacaklar. Adaylar, ÖSYM'den gelecek son dakika DGS haberlerini bekliyor. DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı sonrası 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. Binlerce ilk tecihte yerleşemeyen aday, merakla DGS ek tercih sürecini araştırıyor. Henüz konu hakkında bir açıklama yayımlanmasdı ancak geçen yıl DGS tercih sonuçları 4 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 1-7 Ekim 2019'da alınmıştı.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 DGS tercihlerinin ardından bir yükseköğretim programın akayıt hakkı kazanan adaylar, 9 - 15 Ekim tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptırabilecekler.

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Geçen 2019 yılında ek tercihler 1-7 Ekim tarihlerinde alınmıştı. 2020 DGS ek yerleştirme işlemine dair henüz net bir bilgi olmadığı gibi ek tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından adaylara sunulmadı.