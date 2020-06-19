Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar hayatı ve biyografisi!

1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Peki, Devran Çağlar kimdir? İşte, Devran Çağlar hayatı ve biyografisi!

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1963, Adana

Ölüm tarihi ve yeri: 15 Ağustos 2019, Maltepe

Tam adı: Mustafa Dağlar

Devran Çağlar, Türk arabesk müziği sanatçısı ve oyuncudur.

Arabesk müziği sanatçısı Devran Çağlar 1 Ocak 1963'te Adana'da doğdu. 1990'lı yılların arabesk müziğinde önemli seslerinden olan Çağlar kariyeri boyunca 3 sinema filminde rol aldı. Özellikle ses tonuyla Bülent Ersoy'la benzetilen sanatçı seslendirdiği "İnsan Ararım" , "Ayrıldık", "Gittin", "Öldürürüm Kendimi" gibi seslendirdiği parçalarla dikkat çekmiştir. 1990'lı yılların sonlarında müzik yaşamından kopan Çağlar uzun yıllar Almanya'da yaşamını sürdürmüştür. Çağlar, son dönemlerinde ise oyuncu Eşref Kolçak'ın oğlu ve şarkıcı, müzisyen Harun Kolçak'ın kardeşi olduğu yönünde haberlerle gündeme gelmiştir. Ancak Devran Çağlar, ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a yaptığı açıklamada, "Sevgili Onur Akay, benim Harun Kolçak'la kardeş olduğum tamamen asılsızdır. Sahip olduğum ailem kadar kıymetli bu aileye mensup olsa idim, bunu gururla da söylerdim zaten." ifadelerini kullanarak yalanlamıştır. Akay, bu açıklamayı hem köşe yazısında hem de katıldığı magazin programlarında gündeme getirerek, konu ile ilgili son noktayı koymuştur. Ayrıca Onur Akay köşe yazısında, "Devran Çağlar Samsun'ludur ve asıl adı Mustafa Dağlar'dır. Devran, bir dönem albüm çalışmaları yapan şarkıcı Sıla Mısırlı'nın yeğeni olur. Yani Mısır'lı Devran'ın öz teyzesidir." açıklamasını da yapmıştır.

Türk arabesk müziği sanatçısı Devran Çağlar 15 Ağustos 2019'da bir süredir sahne alarak müzik çalışmaları yaptığı Maltepe, İstanbul'da yaşamını sürdürdüğü bir rezidans'ta 56 yaşında ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemede Çağlar'ın kalp krizinden öldüğü açıklanmıştır. Devran Çağlar'ın cenazesi vasiyeti üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.