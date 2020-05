Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum

Adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, ligteki hedefleri ve transferiyle ilgili beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan'ın açıklamalarından satır başları;

"SIKI TEDBİRLER ALIRSAK SIKINTI OLMAZ"

"Ligimiz başlayacak gibi gözüküyor. Biz her zaman kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Mesafelere dikkat ederek idmanlarımıza devam ediyoruz. Bundesliga bizim için çok önemli bir rol model. Bu işi gerçekten çok iyi yürütüyorlar. Biz de başladığımız zaman onlar gibi sıkı tedbirler alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buralara gerçekten çok güzel bir aile ortamı olduğu için geldik. Birbirimiz için mücadele eden bir ekibiz. Saha dışında da öyleyiz, keyifli oluyor. Saha içinde de dışında da keyif almaya çalışan bir ekibimiz. Ülkemizde duygularla başarılı olmak daha kolay, bunu da bu sene yakaladık diyebilirim."

"ANADOLU ŞAMPİYONLUĞU YAŞATIRSAK İNANILMAZ OLUR"

"İlk devreden şu anda son 8 haftaya girerken 2 puan gerideyiz. Fikstürümüz de avantajlı ama herkesin can derdi var. Her maçın kendi geliri var. Biz, şu kötü süreci iyi atlatmak istiyoruz. Benim kendi düşüncem, ilk 3 haftayı iyi geçiren ligi götürebilir. Bizim de maçlarımız gerçekten güzel, kolay demeyelim, saygısızlık olur. İlk yarıda yaptığımız şeyi yeniden yapabileceğine inanan bir ekibimiz var. En azından biz elimizden gelen her şeyi Sivas için, Sivasspor camiası için yapacağız. Sivasspor 10 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ndeydi, 10 yıl sonra yine aynı havayı yakalayabildi şehir. Herkesin gözünün içinde başarı bekleyen bir heyecan var, mutluluk var. Eğer şampiyonluğu yaşatırsak, bizim için inanılmaz olur, bu şehirde unutulmazlar arasına gireriz. Gerçekten çok istiyoruz. Anadolu takımlarının bunu başarması bu ülkede mucize, sadece Bursaspor başarabildi. İnşallah biz başarırız."

"TRANSFERDEN ÖNCE TAKIMIN HEDEFİ VAR"

"Sorulunca transfer, net cevap veriyoruz. Bizim şu anda bir hedefimiz var. Sivas şehrinin ve camianın bizden beklentisi var. Konuşmadığımız şeyler çıkınca üzülüyoruz, Sivas'a mahçup oluyoruz. Onlar da bize sitem ediyorlar. Takımın hedefi varken, Emre ile ben değil, takım konuşulması gerekiyor. Biz sahada son dakika, son saniyeye kadar Sivasspor'a hizmet etmek için buradayız. Televizyoncu, gazeteci abilerimiz işini yapıyor ama biz ne söylesek, konuşulmaktan vazgeçilmiyor."

"SON SANİYEYE KADAR HER TOPA KAFAMI SOKACAĞIM"

"Geleceği düşünmek zorundayız ama son saniyeye kadar, son düdük çalana kadar ben her topa kafamı sokacağım. Bu takımın 10 yıl sonra gelen bu başarısını heba ettirmeyeceğiz bu oyunlarla. İnşallah şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Sonra kariyer planlamamızı yapacağız tabii ki, bakacağız ve bizim için en hayırlısı neyse, onu yapacağız. Ben Emre'ye de kefilim, o da son saniyeye kadar mücadele edecek."