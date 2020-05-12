DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek

Mart ayının başında DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, siyasetin gündeminden hiç düşmeyen erken seçimle ilgili tahminini 2021-2022 olarak açıkladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan Babacan, "Salgın sürecindeki kazanımların ardından bir erken seçime gidilebileceği iddiaları konuşuluyor. Siz bir erken seçim öngörüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"İKTİDAR PARTİSİ İSTANBUL'U KAYBETTİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı şunları söyledi: "2018 seçimlerinden bu yana, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 2 yıl bile geçmedi. Arada yerel seçimler oldu. İktidar partisi İstanbul'u kaybetti, Ankara, Antalya, Adana, Mersin belli başlı illerin tamamı muhalefete geçti.

"GÜCÜN ELLERİNDEN KAYIP GİTME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

O tecrübenin üzerine iktidar, hem Meclis'teki çoğunluğunu, hem de sahip olduğu cumhurbaşkanlığı gücünü kolay kolay riske atmaz diye düşünüyorum ben açıkçası. Bugün bu gücün elden kayıp gitme ihtimali çok yüksektir ve zayıf bir noktada böyle bir şey yapacaklarını ben tahmin etmiyorum.

"2021-2022'DE SEÇİM İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYORUM"

Bir de 3 yıllık bir görev süresi var. Bu 3 yılda da belki destek toplanır, memleket toparlanır diye bir iyimser beklentiye de sahip olabilirler ki keşke öyle olsa, biz de çok mutlu oluruz. Ama olmayacak. Dolayasıyla benim apar topar bir erken seçim beklentim yok. Ama 2023 Haziran'a kadar Türkiye dayanır mı, sistem dayanır mı? O ihtimal de çok zayıf doğrusu. Seçim ihtimalini 2021-2022'de biraz daha yüksek görüyorum."