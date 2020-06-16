Dev Galapagos kaplumbağası nedir? Dev Galapagos kaplumbağası özellikleri nelerdir? Dev Galapagos kaplumbağası hakkında merak edilenler!

Yüksek libidosuyla neslinin tükenmesini önleyen ve 800'den fazla kaplumbağanın babası olduğu tahmin edilen Diego adlı 100 yaşındaki dev Galapagos kaplumbağası bilim dünyasının ve tüm dünyanın gündemi oldu. Dev Galapagos kaplumbağası hakkında merak ettiklerinizi sizin için kaleme aldık.

DEV GALAPAGOS KAPLUMBAĞSI

Dev Galapagos Kaplumbağası, günümüzde yalnızca Galapagos ve Aldabra Adaları'nda yaşayan dev kara kaplumbağalarıdır. 16. yüzyılda Batılılar tarafından keşfedilen bu dev kaplumbağalarla dolu olan adaya İspanyolca kaplumbağa anlamındaki Galapago adı verilmiştir. Ama buraya gelen insanlar adadaki canlıların bir kısmının yok olmasına neden olmuşlardır. İlk gelenler bu kaplumbağaların lezzetli bir eti olduğunu ve aylarca bir şey yemeden yaşayabildiklerini öğrendiler. Uzun okyanus yolculukları için gemilere alınan bu canlılar ihtiyaç duyuldukça yemek için öldürülüyorlardı. Ayrıca adaya getirilen evcil hayvanlar bu kaplumbağaların yumurtalarını ve yavrularını yediklerinden sayılarının azalmalarına neden olmuştur. Günümüzde bu kaplumbağalar koruma altındadırlar ve insan ömründen uzun yaşayabilirler. Dev galapagos kaplumbağası tek bir tür olmasına karşın ondan fazla değişik yaşam biçimine göre özellik kazanmış alttürü vardır.

DEV GALAPAGOS KAPLUMBAĞSI