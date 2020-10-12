Dereotlu Poğaça nasıl yapılır? Dereotlu Poğaça yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Yaz tatlılarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında Dereotlu Poğaça ilk sırada yer alıyor. Dereotlu Poğaça hem lezzetli olması açısından hem de hafif bir tatlı olması açısından yazın oldukça tercih edilen kekler arasındadır. İşte Dereotlu Poğaça nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ

Hamuru için;

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 çay bardağı yoğurt

• 1 paket kabartma tozu

• 1 çay kaşığı tuz

•Yarım demet ince kıyılmış dereotu

•1 adet yumurta

•Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)

Üzeri için;

• 1 yumurta sarısı

YAPILIŞI

1. İlk olarak poğaçamızın hamurunuz hazırlayalım. Bir kabın içine malzemelerin tamamını koyup yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini ayarlayalım.

2. Poğaçalarımızı şekillendirelim. Fotoğrafta görüldüğü gibi hamuru iyice yoğurduktan sonra minik bezeler yapıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.

3. Verilen ölçülere göre yaklaşık 11 tane poğaça elde edebilirsiniz. Eğer poğaçalarınızı daha küçük yaparsanız 15-16 adet poğaça elde edebilirsiniz. Fırına sürmeden önce bir süre hamuru dinlendirmenizi öneririm.

4. Poğaçalarımızı fırına sürelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

PÜF NOKTALARI

• Poğaça ya da kurabiyeler de kullandığınız unun cinsinin farklı olması ve ya diğer malzemelerdeki ufak tefek farklardan dolayı un miktarı değişebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş eklemelisiniz.

• Fırınınızın sıcaklığını ve pişirme süresini ayarlarken kendi fırınınızı göz önünde bulundurmalısınız.

DİĞER DEREOTLU POĞAÇA TARİFLERİ

• Eğer zamanınız varsa dereotlu poğaçaların mayalı bir şekilde yapılması önerilir.

• Dereotlu poğaçalarınız daha lezzetli olsun istiyorsanız içerisine peynirde ekleyebilirsiniz. Peynirli dereotlu poğaça favoriniz olmaya aday bir poğaçadır.

• Dereotu ile havucu yan yana denediniz mi hiç? Denemediyseniz çok geç kalmış sayılmazsınız. Dereotlu havuçlu poğaça ile harika bir deneyim yaşamış olursunuz.

• Maydanozu en sık poğaçalarda gördüğümüz herkes tarafından bilinir. Ancak kabul edilmelidir ki poğaçalara çok yakışmaktadır.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükteki 1 adet dereotlu poğaça yaklaşık olarak 203 kaloriye denk gelmektedir.