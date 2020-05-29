Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Geçtiğimiz ay Kerim Sabancı'dan ayrılan Deren Talu, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.
29.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:47
Güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti. Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.
Deren Talu daha önce Kerim Sabancı ile aşk yaşamıştı.