Deniz ile ilgili sözler? Deniz ile ilgili sözler nelerdir?

Biz de sizler için deniz severler için deniz ile ilgili sözleri toparladık ve beğeninize sunduk.

"Sarı giyer güneş olursun, Mavi giyer deniz olursun, Siyah giyer matem olursun, Kimbilir belki bir gün, Beyaz giyer benim olursun."

Sen benim umut denizimsin, sen benim delice kürek sallayıp sana doğru geldiğim tek sebebimsin, senin dünyanda boğulmak bile huzur verir bana sevgilim, teşekkür ederim bana bu duyguları yaşattığın için.

Eğer ki umuda bir renk verilse idi kesinlikle o renk mavi olurdu. Tıpkı denizin ve gökyüzünün mavisi gibi sonsuzluğa uzanan…

"İnsanlar dağların zirvelerini, denizin dalgalarını, büyük nehirleri ve zengin okyanusu temaşa ederler; fakat en büyük mucize olan kendilerini görmeden geçip giderler." (Saint Augustin)

Umudun bir rengi olsaydı mavi olurdu; deniz gibi, gökyüzü gibi sonsuz.

İnsanlar artık denizde giden gemiler gibi olmuşlar, uzaktan ışıklarını görürler ve yan yana geçerken ufak bir selam verir ve tekrar uzaklaşırlar.

En güzel deniz: henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk: henüz büyümedi . En güzel günlerimiz : henüz yaşamadıklarımızdır. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz : henüz söylememiş olduğum sözdür.(Nazım Hikmet Ran)

Benden su katılmamış şiirler istiyorsun. Kalem mi yazıyor sandın? Ben harfleri denizlerden söküp tek tek, gözlerimden süzüyorum göremiyorsun.

Deniz kenarından topladığın taşlar gibidir dostlar. Topladıklarını birer birer denize fırlatırsın, lakin içlerinden birini atamaya kıyamazsın ya işte sende o atmaya kıyılamayan taş gibisin.

Belki de insanlar sisli bir denizde sürüklenen birer gemiden başka bir şey değiller, ara sıra uzaklarda birbirlerinin ışıklarını görüyorlar ve yan yana geçip giderken kısacık bir süre selamlaşıyorlar. (Theodore Zeldin)

Yemyeşil bir deniz senin gözlerin ne bir sandal, ne bir ada, ne bir sahil var boğuluyorum.

Denize baktığında sonu olmayan bir derinliği görürsün, bizim dostluğa baktığımda da ben aynı o derinliği görüyorum.

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin.( Friedrich Wilhelm Nietzsche) Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Her deniz bir martı, her rüya bir uyku, her nota bir şarkı, her mezar bir ölü, her ağaç bir kök bulur da ben başka bir sen bulamam.

Denize düşersen yağan yağmur seni daha fazla ıslatmaya gücü yetmez.

Bir gemi nehir üzerinde ne kadar büyük görünürse görünsün, Denizde küçük görünecektir.

Aşıksan denize; üzerindeki dalgalara da katlanacaksın.

Deniz insana ilham verir. Ve deniz söylenen türküyü anlar. Yürekten duyarak söylediğin türküyü o da yürekten ve hemen kabul eder.(Cengiz Aytmatov)Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder. (Mevlana)

Deniz derindir, durulmaz; dostluk ebedidir, unutulmaz.

Deniz gözlüm benim senin için hazırım, eğer ölüm gerekse ölmeye giderim, yemin olsun seninim çocuklar gibi şenim, deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim. Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın, o deniz gözler benim, başkası hiç bakmasın.

Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde? Hani huzur bulduğum, deniz gözlerin nerde? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin nerede?

Denizden başımı çıkarmak istesem! Ama ben bir balığım, nefessiz kalırım.

Hayallerin ile denizi keşfetmeye gücün yok ise, keşfedemediğin denizde yüzmeye çalışmayacaksın.

Nasıl ki denizin derinliklerinde inciler ve taşlar iç içe görünüyor ise, övgülerin içinde de kusur ve yanlışlar iç içedir.