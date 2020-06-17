Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, Hamdi Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş verdi.

Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş Vakfı'nın da başkan yardımcısı olan Hamdi Gezmiş'in vefat ettiğini şöyle duyurdu: "Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir."

ABİM DENİZ KİTABINI YAZMIŞTI

Hamdi Gezmiş, Can Dündar'la birlikte yürüttüğü çalışmada, 68 kuşağının bilinen isimlerinden Deniz Gezmiş'in hayatını anlatan bir kitap yazmıştı.