Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında? Deniz Çakır'ın eşi kimdir? Deniz Çakır Instagram hesabı nedir?

Pek çok dizide rol alan ve oyunculuk performansı çok beğenilen Deniz Çakır kimdir? Deniz Çakır'ın eşi kimdir? Deniz Çakır Instagram hesabı nedir? Deniz Çakır'ın rol aldığı diziler nelerdir?

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemde sık-sık tiyatro oyunlarına giden Çakır, bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat'ın performansından çok etkilendi ve böyle oyuncu olmaya karar verdi.

Kendisine bu dönemde hocalık etmiş isimlerden biri de Cihan Ünal'dır.Küçükken taklit yapmayı sevdiği ve en çok Emel Sayın'ı taklit eden Çakır,mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Konservatuvardan mezun olmadan önce Ankara Radyosunda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi.

Birol Güven yeni dizisi Kadın İsterse için en sonunda Deniz Çakır'da karar kılmış ve oyuncu, yardımcı fakat önemli bir rol olan Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.Dizinin reytinglerinin iyi olması sayesinde önce Star TV'de daha sonra Show Tv'deki yayınıyla dikkat topladı.

Deniz Çakır en büyük çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in Aynı adlı romanından günümüze uyarlanan'' Yaprak Dökümü'' dizisiyle yaptı. Dizi sayesinde tecrübesi ve popülaritesi artan Deniz Çakır dizide en önemli karakterlerden biri olan Ferhunde rolüyle dikkat toplamayı başardı. Dizideki oyunculuğu kendisine 2010 senesinde ilk kez takdim edilen İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dram ödülü kazandırdı. Çakır, hatta bu sayede diğer bazı ülkelerde de başta Bulgaristan ve Azerbaycan olmakla hayranlar kazandı.

Bu sıralarda İstanbul Devlet Tiyatrosunda "Uyarca" isimli oyunda yer almıştır. Deniz Çakır dizideki oyuncular arasında özellikle Halil Ergün ile yakın bir arkadaşlık kurmuştur. Kendisi TV8'de katıldığı bir programda Ergün'ün kendisinin oyunculuğunun gelişmesinde çok büyük katkısı olduğunu dile getirmiştir.

Çakır, 2009 senesinde Aşk Sözleri isimli bazı William Shakespeare oyunlarının karışımı olan bir tiyatro oyununda yer aldı. Oyundaki performansıyla Afife Jale Ödülleri'nde bir adaylıkla onurlandırıldı. Oyuncu bunun dışında seslendirmeler 'de yapmaktadır. Reklamlar dışında Iron Man ve Kung Fu Panda gibi bazı filmlerde seslendirme yapmıştır.

Çakır, Özcan Deniz'in Ya Sonra filminde Didem karakteri ile sinemada 3. baş rolü üstlenmiştir. Ya Sonra şarkısını seslendirerek, herkesi şaşırtan oyuncunun da etkisiyle parça Yılın en çok tıklanan soundtrack müziği oldu.

Eylül 2011 tarihinde başlayan İffet adlı dizide yer aldı. Daha Sonra 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında Şah Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı.Bir sezonluk performanstan sonra ayrıldı.

Deniz Çakır, 2015'de yayın hayatına giren ve hala devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem Çakırbeyli karakteriyle başrol oynamaktadır.

DENİZ ÇAKIR'IN EŞİ KİMDİR?

Deniz Çakır özel hayatı ile çok konuşulan isimlerdendir. Fakat şu an sevgilisi yok.

DENİZ ÇAKIR'INDİZİLERİ, FİLMLERİ

2004-2006 Kadın İsterse

2006- 2010 Yaprak Dökümü (2006, dizi)

2005 İki Arada Aşk

2006 Evet Benim / İşte Benim

2006 Avrupa Yakası

2008 Kung Fu Panda

2008 Donkey Xote

2008 The Simpsons

2008 Iron Man

2009 Kako Si?

2009 40 Sevda Hemşire

2010 Iron Man 2

2011 Ya Sonra

2011 Cam

2011 İffet

2013 Muhteşem Yüzyıl

2014 Yasak (dizi)

2015 Konuşan Resimler

2015-günümüz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

DENİZ ÇAKIR INSTAGRAM HESABI