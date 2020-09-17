Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı

Uçankuş TV'de program sunan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. Program sonrası Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Akkaya, Ciğerci'ye öfke kusarak bir de yıllar önceki videosunu yayınladı.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Ciğerci, iddiaları reddederek Akkaya ile tartıştı.

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDECEK

Ciğerci ile canlı yayında tartıştıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya "Burası Muz Cumhuriyeti değil. Yayına bağlanıp kimse atıp tutamaz. Senin anne babacılık oynamaya devletin koyduğu kanunla ve kurallar nezdinde ehliyeti yok. Ve bunu mal satmakla bir tutan kendini ele veren tavrınla seni resmi olarak ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir kez daha şikayet edeceğim. Şahsınla ilgili soruşturma zaten başlatılmış" dedi.

İŞİNE GÖRE DEĞERLERİ DEĞİŞEN ŞAHSİYETSİZ"

Kendisine koronavirüs döneminde maske üretmeye başladığı için yüklenen Selin Ciğerci'ye cevap veren Akkaya, "Maske ürettirmeyi, keza tüm izinleri alınmış resmi kayıtlı ürünler bunlar. Çocuk evlat edinmekle bir tutan, 'Çocuğuna mayo giydirdin' diyen zad. kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiş bir şahıstır. Herkesin ahlak anlayışı tekrar ederim kendini ilgilendirir. Ama anne olmayı senden öğrenecek değilim ben. Bir insan fuhuştan buralara geldim diye övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen bir şahsiyetsizsin" ifadelerini kullandı.

MÜSTEHCEN VİDEOSUNU İFŞA ETTİ

Bununla da kalmayan Akkaya, Selin Ciğerci'nin yıllar önce çektiği bir müstehcen videosunu ifşa ederek şunları yazdı. "Bugün yayına bağlanıp bana kimse karışamaz çocuk alırım diyen Selin Ciğerci bilgine; Bu görüntüde yaptığın gibi dijital ortamda veya sokakta yapılan fuhuş, çocuk evlat edinirken bir artı değer değildir. Yayınları arayıp gerçek ses tonun ve içeriği ile yaptığın şirret tavrına karşılık sana kanunlarla cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin."