Delikanlı sözler: En racon delikanlı sözler, ağır delikanlı sözleri, kısa delikanlı sözler

Sosyal medyada insanlar havalı, cool sözler yazmak ister. Havalı sözlerin başında ise delikanlı sözler gelmektedir. Peki en iyi delikanlı sözler nelerdir? En racon delikanlı sözler nelerdir? En ağır delikanlı sözleri, en kısa delikanlı sözler nelerdir?

DELİKANLI SÖZLER

- Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, ben sana onuncu köyden sesleniyorum. Seni çok ama çok seviyorum.

- Keşke her aşk mutlu bitse keşke her gerçek sevgi layık olanda kalabilse veya unutmak mümkün olabilse...

- Hayatı kazanmayı öğrendik ama yaşamayı öğrenemedik hayatımıza yıllar kattık ama yıllara hayat katamadık.

- Zehirden şifa, soysuzdan vefa beklersen, âlemden şeklini, nüfustan ismini düşürürler.

- Yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz. Her şeyden önce sözlerinin arkasında dik durmayı öğreneceksin.

- İki şey yıkar insanı... Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet.

- Eğer iyi bir bilardocu olsaydım sizin gibi O. çocuklarını çıktıkları deliklere sokardım.

- Silahı bilmem ancak boş insanı şeytan doldurur.

- Oluruna bıraktım artık, gelişi güzel yaşıyorum hayatı. Ve şu üç günlük dünyada hiç takmıyorum, 5 kuruşluk insanları!

- Nasıl doldurduysan hayatımı varlığınla, ben de yazmak isterim adımı defalarca dudaklarımla dudaklarına.

- Önemli değil kaç kez yenildiğin, önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğin.

- Delikanlı adamın dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur.

Delikanlı sözler

- Aşk gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalır ama dikenlerin hesabını gülden soramazsın.

- Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

- Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.

- Ağlamamı beklediğiniz mendillerle halay çekmezsem bende şerefsizim.

- Ben hiç mutlu olmaya çalışmıyorum. Denk gelirse mutlu oluyorum. Gelmezse de canı sağ olsun.

- Kurnaz ol ama bana uygulama. Senin bildiklerin kadar benim sildiklerim var.

- Her mevzu konuşularak çözülseydi, ormanın kralı aslan değil, papağan olurdu!

- Geçmişi düşününce bazen çok cesaret göstermeme değil de, tehlikeyi göze almamış olmama üzüldüm.

- Ulaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin, azıcık delikanlı olup bu beni aşar diyeceksin.

- Kim için değiştiğine dikkat et. Herkes konuştuğu sözler kadar delikanlı değil.

EN RACON DELİKANLI SÖZLER

- Seni yıldızlara benzetiyorum yıldızlar kadar parlak, yıldızlar kadar ulaşılması zorsun, ama yıldızlar milyonlarca sen bir tanesin.

- Kalbimdeki aşka, dudaklarımdaki gülüşe, akan gözyaşlarıma, yalnızca sen layıksın. Çünkü benim için çok özelsin aşkım.

- Aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sonsuzluğa giden tüm yollara adını yazdım. Hangi yoldan geçersen geç seni sevdiğimi okuyacaksın.

- Ne kimseyi bir hırs uğruna satarım ne de kimseye yalakalık yaparım. Ben sadece bendeki doğruları yaşarım.

- Duyuyorum sana dokunmanın ezikliğini ve düşünüyorum aşık olmanın rezilliğini. İnan yanındayken çekiyorum en çok hasretini.

- Her genç delikanlının bir sevgilisi olabilir ama, her genç kızın bir delikanlı sevgilisi olamaz!

- Delikanlılık ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. Delikanlılık akşam olunca evine ekmek götürmektir...

- Gözlerinden süzülen bir damla yaş olmak isterdim. Gözlerinden doğup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek için...

Racon sözler

- Yüreğim hafif ıslaktır benim; kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur, kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan.

- Dostlarınızı yakın tutun, düşmanlarınızı daha da yakın!

- Hayatı öyle bir yaşa ki, hayat seni kıskansın. Öyle bir sev ki, ölüm sana acısın. Öyle bir dost ol ki, dostun olmayanlar utansın.

- Ne kolumda kelepçe, ne yanımda gardiyan, ne gönlümde zulüm, ne ensemde ölüm gün yalnızca sen olacaksın gülüm.

- Zenginliğini cebinde değilde, yüreğinde taşıyan delikanlılara hayran olduğumuz doğrudur...

- Suskunluğuma aldanma, eğer bir esersem mevsim değişir!

- Sahip olmayı istiyorsan, önce ait olmayı öğreneceksin!

AĞIR DELİKANLI SÖZLERİ

- Zamanında hepiniz çoktunuz, sonra biz geldik siz orda yoktunuz.

- Ne davamızı anlayabilecek bir kız bulabildik ne de kızın istediği kadar basit olabildik.

- Yalnızlığım kimseyi yanıltmasın, unutmayın ki zirve tek kişiliktir!

- Delikanlı adamın dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur.

- Bizde kaçan kovalanmaz paşam! Gelen ağırlanır, giden uğurlanır!

- Geceler ateş püskürüyormuş , ne fark eder. Biz ne cehennemler gördük...

- Görevini ve haddini aşan yerde susmayı öğren.

- Ben kaderimin esiriyim, kimsenin değil!

- Bana iyilik yapmanıza gerek yok... Kahpelik yapmayın yeter.

- Adam olmak; Bir gruba dahil olmak değildir, bir duruşa sahip olmaktır...!

- Gücünü göstermek için delikanlı olucaksın.

- Benim karanlıkta bile gölgem bellidir. Tavrımın ne olduğunu kimse sormasın...

- Bizim ortamda yaşı büyük oIana değiI. Adam oIana abi denir.

- Herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun niyetine oynarız.

- Unutma yeğen; Her şey bir gün biter, herkes bir gün gider!

- Silahlar çekildikten sonra, mermiler kimseye saygı göstermez!

- Bende simetri hastalığı var yamuk insanlara asla tahammül edemiyorum.

- Eller bana kalpsizsin diyorlar, doğru çünkü kalbimin sende olduğunu bilmiyorlar. Seviyorum.

- Zehirden şifa, soysuzdan vefa beklersen, âlemden şeklini, nüfustan ismini düşürürler.

- Suskunluk soylu bir meydan okumadır, ama soysuz insanlara işlemez!

- Biz adamlığın kitabını yazarız da, kimsenin okumaya alfabesi yetmez!

- Bırak da ringe çıkıyım, hiç değilse kimin vurduğunu bilirim!

- Tilki gibi dostun olacağına, Aslan gibi düşmanın olsun.

- Delikanlı adam rahat uyumaz. Sevdikleriniz rahat uyutur.

- Adam olmak cinsiyet meselesi değil, Şahsiyet meselesidir.

- Bize yaşamayı öğrettiler ama, yaşanılası bir hayat vermediler!

KISA DELİKANLI SÖZLER

- Aşk kumarsa bende kumarbazım...

- Canı yanan biri adalet istemez, intikam ister!

- Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.

- Düşene tekme atmak bize yakışmaz; kalkınca hesaplaşırız!

- Biz dostum dediğimizle ölmeyede gideriz gömmeyede...

- Ben mazaret yaratmam, direkt sonuca geçerim!

- Erkeğin yakışıklısı olmaz. Delikanlısı olur.

- Bizim yıkılışımız bile, sizin duruşunuzdan daha dik!

- Yiğit dediğin bileği kadar, yüreği de sağlam olmalı!

- Benim imza attığım kalbe, kimse şiir yazamaz.

- Seni sevmek suçsa cezam idam olsun.

- Bizim ortamda yaşı büyük olana değil, adam olana abi denir...

- Milletin heves ettiğine, biz tövbe ettik!

- Hayallerimizde, mevzularımız kadar derin!

- Bazı insanlara yürümeyi öğrettik, onlar koşarak gitti!

- Sizin hasta olduklarınızın, hepsi bizden taburcu oldu!